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رياضة

محمد حسن: أعشق كرة الصالات وعلمت بمشاركتي في الأوليمبياد قبلها بشهر.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
الحكم الدولي محمد
الحكم الدولي محمد حسن
محمد رشاد
أكد الحكم الدولي محمد حسن، أنه من عشاق لعبة كرة الصالات، وكان لاعبًا قبل أن يصبح حكمًا في اللعبة، مشيرا إلى أنه علم بمشاركته فى أولمبياد الشباب بالأرجنتين قبل موعدها بـ30 يوما.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه علم بأنه سيشارك في إدارة مباريات بأولمبياد الشباب في الأرجنتين قبل موعدها بشهر واحد.

وتابع أنه سبق وأدار مباريات في بطولة أفريقيا عام 2016، وكأس العالم في كولومبيا، مشيرًا إلى أنه كان لديه طموح للوصول إلى أبعد مدى في الأوليمبياد.
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