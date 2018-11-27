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محافظات

محافظ أسوان يتابع المشروعات المنفذة ضمن استعداداتها لتكون عاصمة للشباب الإفريقي 2019.. صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بعض المشروعات الجاري تنفيذها، سواء ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة، أو من خلال صندوق تحيا مصر، أو تابعة للوزارات مركزيًا، حيث شدد على متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات التنفيذية.

يأتى ذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارٍ تنفيذها على أرض المحافظة فى إطار الإستعدادات الجارية للإعداد والتجهيز الخاص بإعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .

وأشار المحافظ إلى ضرورة إعداد بيان كامل عن موقف المشروعات التى تم تنفيذها وسيتم تسليمها قريبًا ، وأيضًا المشروعات التى لم يتم تنفيذها وأسباب عدم تنفيذها سواء كانت مالية أو إدارية ، بالإضافة إلى مطالب المديريات المختلفة من سرعة دعمها بالمعدات والسيارات أو تنفيذ مشروعات لرفع ذلك إلى الجهات الأعلى؛ ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى البسيط .

وشهد الاجتماع عرض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها ومنها مشروع تحسين وتطوير 8 محطات للسكك الحديدية بتكلفة 74.4 مليون جنيه ، بجانب رصف طرق بمختلف مراكز المحافظة بأطوال تصل إلى 40 كم وبتكلفة 64 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات بتكلفة 80 مليون جنيه فى مجال الشباب والرياضة منها إنشاء عدد 68 ملعب قانونى وخماسى نجيل صناعى وحمام سباحة .

وتشمل المشروعات أيضا، إنشاء وتطوير مركز شباب أبو سمبل السياحى ، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد 5 معاهد أزهرية بالشيخ هارون والكلح شرق والرتاج وأبو سمبل ودابود، مع ترميم وصيانة 5 معاهد أزهرية أخرى وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 144 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وتطوير بعض الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية بتكلفة 5.9 مليون جنيه.
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