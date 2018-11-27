شاهد.. دينا الشربيني تساعد إسعاد يونس فى تجهيز الكشري

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، وتحدثت دينا عن بعض أسرار حياتها.



وأكدت دينا أنها تحب أن تكون على طبيعتها دائما فى كل شئ، كما أنها لاتفضل إستخدام الماكياج.



وقامت دينا مساعدة إسعاد يونس، فى إعداد وجبة الكشرى المصرى، وقامت كل منهما بتناوله، معربين عن حبهما لتلك الوجبة وإعجابهما بطعمها، وقامت بطى بعض الملابس، لتعلق عليها إسعاد يونس بإنها تريد الإطمئنان عليها لتتأكد من أنها ستصبح ربة منزل.