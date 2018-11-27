مباحث المنزلة تضبط سائقا قتل شابا وأصاب شقيقه بسبب معاكسة فتاة

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة، القبض على سائق، قتل شابا، وأصاب شقيقه؛ عندما عاتباه على معاكسة قريبة لهما.



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة بحدوث مشاجرة في قرية البصراط التابعه للمركز ووجود مصاب ومتوفى .



وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين مصرع كريم محمد احمد رمضان 30 عاما إثر اصابته بجرح نافذ فى الصدر، فيما اصيب شقيقه احمد 24 عاما حلاق بجرح نافذ في الجانب الايسر، وجرح بالوجه، وتم نقلهما إلى مشرجة واستقبال مستشفى الجماليه.



وتبين لرجال الأمن حدوث مشاجرة بين المجني عليهما، وبين جارهم "محمد ص ا" سائق اتوبيس؛ عقب معاتبتهما له؛ لمعاكسته قريبة لهما؛ مما ادى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى على اثرها السائق، بـ"سكين".



وبتقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.