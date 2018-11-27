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محافظات

ننشر أسماء ومواقع نقاط الكشف على فيروس سي في بني سويف

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن 194 نقطة تمركز تجرى بها مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن" فيرس سى" ضمن محافظات المرحلة الثانية، والمقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر المقبل، وحتى نهاية فبراير 2019.

فيما أكدت الدكتورة هبه صبرى مدير إدارة الفيروسات بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف أن 194 نقطة تمركز تضم 534 فريقا طبيا، تستهدف مليون و763 الفا و890 مواطنا من أبناء المحافظة.

وينشر" صدي البلد " أماكن تمركز الفرق الطبية داخل القرى والمدن بمحافظة بنى سويف.
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