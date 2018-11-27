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دينا الشربيني عن إطلالة مهرجان الجونة: كنت في المستشفى وركبت محاليل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:35 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
حمزة شعيب
أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تمتلك حسابا عبر "فيسبوك".

وتابعت "دينا" خلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، على قناة "DMC"، أن رقصة الكيكي الخاصة بها، والتي انتشرت بصورة كبيرة، كانت من تصوير ياسمين رئيس، مضيفة: "بنت المحظوظة صورتها، طلعت حلوة، وأنا لأ، بسبب زاوية التصوير والإضاءة".

وأكلمت: "لا أتذكر أنني طلبت من أحد أن يصورني بشكل لائق خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بهذا الشكل؛ بسبب وجودي في مستشفى الجونة قبل المهرجان بيوم واحد".

وأردفت: "كنت مركبة محاليل ومتبهدلة، وصعبت عليّ نفسي؛ بسبب عدم تقدير الجمهور لمظهري في المهرجان".
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