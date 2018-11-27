دينا الشربيني تعلق على وصفها بـ السلعوة.. فيديو

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها لا تشغل بالها بما يكتب عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحديث يكثر أحيانا لدرجة أن البعض يتصل بها للاطمئنان عليها.



وقالت دينا خلال حوارها مع الإعلامية "إسعاد يونس" مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، إنها لا تتدخل أبدا في حياة أي شخص، ولا تعلق خاصة على أشكال الناس، مؤكدة أن بعض ما يكتب عنها، مثل وصفها بالسلعوة، يضحكها بشدة، لكنها تشفق على والديها من التعامل مع هذه الأمور.



وأشارت إلى أنها تجد في الشارع استقبالا رائعا جدا، وتتساءل: "لما في استقبال بالحرارة دي؛ مين بقى اللي بيشتمني؟!".