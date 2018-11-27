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أخبار البلد

اليوم.. مؤتمر صحفي لنائب رئيس رابطة التبادل العربي الصيني

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:05 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
يعقد نائب رئيس رابطة التبادل العربي الصيني، تشين يونج، المشهور عربيا باسم "كريم"، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة- بمشاركة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس جمعية شرف للتنمية المستدامة، والسفير محمود علام سفير مصر الأسبق بالصين، وأحمد سلام الخبير في الشأن الصيني "المستشار الاعلامى المصري السابق ببكين-؛ لعرض أهم محطات الرابطة علي مدار 12 عامًا.

ويتم العرض من خلال ألبوم مصور يعرض أنشطة جمعية التبادل الصيني العربي والتي تكرس جهودها لتعزيز التبادلات الودية غير الحكومية، والتعاون في مجالات الطاقة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتعليم، والسفر بين الصين والدول العربية.

يأتي ذلك، في إطار توطيد العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، خاصة في مجال الدبلوماسية الشعبية.
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