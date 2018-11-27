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أخبار العالم

اعتقال مسئول فرنسي بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على برلماني بمجلس الشيوخ الفرنسي؛ وذلك بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "لا بريسان" عن مصادر، قولها: "إن وكالة الأمن الداخلي الفرنسي ألقت القبض على النائب، بينوا كويندي؛ للاشتباه في تجسسه لصالح دولة أجنبية"، مشيرةً إلى أن قوات الأمن داهمت منزله ومنزل أسرته في منطقة ديجون، وقامت بتفتيشهما.

وذكرت الصحيفة أن "كويندي" يعتبر أحد أبرز المدافعين عن حقوق العمال، وهو رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الكورية، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
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