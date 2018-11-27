الإفراج عن 25 طالبًا ثانوي احتجوا ضد نظام التعليم الجديد ببني سويف

أفرجت مديرية أمن بني سويف عن 25 طالبا من الصف الأول الثانوي الذين احتجوا، الأحد، أمام مديرية التربية والتعليم، اعتراضًا على جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وكان المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، قد التقى بطلاب الصف الأول الثانوي الذين جرى إلقاء القبض عليهم داخل مديرية أمن بني سويف، عقب سماح مدير الأمن بلقائهم لاطلاعهم على المستجدات التي أوضحها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وتعديل جدول الامتحان الذي تم نشره بالخطأ على صفحات التواصل الاجتماعي وتعديله.



وقال «عبدالجواد»، إن أجهزة الأمن تعاملت بإبوة مع الطلاب واكتشفت أن هناك جروب يسمى «لا لنظام التعليم الجديد»، على شبكة التواصل الاجتماعي هو الذي أدى إلى «تهيج» الطلاب ودعاهم للخروج من مدارسهم الأحد في مظاهرات، ضد النظام الجديد للثانوية العامة، وقال إن الطلاب انزعجوا من ظهور جدول للصف الأول الثانوي، محدد فيه زمن لكل مادة واعتبروا الزمن الخاص بكل مادة لا يسمح لهم بالإجابة على الأسئلة، فيما ظهرت أسئلة استرشادية في كل المواد بينت مدى صعوبة الامتحان وخاصة وانه يعتمد على المعلومات العامة على حد قولهم، وأضاف أن جلسة ودية جمعتنا بين الطلاب وأجهزة الأمن لمحاولة توضيح لهم أن الجدول غير صحيح وأن الوزير أوضح أن الجدول لم يعتمد، وانه سيراعى مطالب الطلاب في الامتحانات.



كانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف برئاسة محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، أرسلت عددًا من اللجان إلى مدارس التعليم الخاص والعام الثانوية، وخاصة بعد أن أعلن عددا من الطلاب الخروج في مظاهرات جديدة عقب انتهاء الدراسة وزار المستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس الأمناء ومدير إدارة بني سويف التعليمية محمد العراقي وسهام يوسف وكيلة المديرية، مدارس النيل الثانوية والعسكرية وخاتم المرسلين وعلى بن أبي طالب والتقوا طلاب الصف الأول الثانوي، وأطلعهم على منشور وزير التعليم، الذي يقضي بتعديل جدول الامتحان.



وكان العشرات من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام، قد خرجوا في وقفة إحتجاجية بمدينة بني سويف، اعتراضا على النظام الجديد للثانوية العامة، والنماذج الاسترشادية للامتحانات، التي أعلنت عنها عددًا من المدارس، مطالبين بتأجيل تطبيقه للعام القادم، لتأخر تسليمهم «التابلت» وعدم تدريبهم أو تدريب المعلمين على النظام الجديد.