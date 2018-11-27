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سعد الهلالي: اعتذرت للشعب التونسي بسبب علي جمعة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين الهلالي
حسام الحارتي
قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه أجرى مداخلة هاتفية مع إذاعة تونسية، وطالبوا منه التعقيب على تصريحات الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بتونس.

وقال خلال لقائه ببرنامج " الحكاية " ، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " قلت لهم "سمعوني تعليق الدكتور علي جمعة"، مشيرا إلى أن التعليق الصادر من مفتي الجمهورية السابق، كان صعبا، وغير صحيح على الإطلاق .

وأكد أنه تقدم بالاعتذار للشعب التونسي باسم الشعب المصري؛ بشأن تصريحات الدكتور علي جمعة.
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