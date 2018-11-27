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أخبار العالم

لائحة اتهامات جديدة لمستشار ترامب المقرب في تحقيق التدخل الروسي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
بول مانفورت
بول مانفورت
أحمد قاسم
أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الإدعاء الأمريكي، وجه اتهامات جديدة إلى بول مانفورت، أحد أكبر وأبرز مستشاري حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، وذلك على خلفية التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت "بلومبرج" إن الإدعاء وجه اتهامات لمانفورت بالكذب والتدليس على فريق التحقيق الذي يرأسه المحقق روبرت مولر، والمكلف بالتحقيق حول وجود علاقات مشبوهة بين أعضاء من حملة ترامب الانتخابية ومسئولين روس، قبيل إعلان نتيجة الانتخابات، وذلك بهدف تقويض نتائج المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وكانت المحكمة الفيدرالية الأمريكية قد أمرت، الأحد، بسجن جورج بابادوبولوس، أحد مستشاري ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016، لمدة أسبوعين بتهمة الكذب على المدعين بشأن الاتصال مع عدد من الوسطاء الروس خلال انتخابات الرئاسة عام 2016.
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