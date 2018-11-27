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ديني

مختار جمعة: أحكام المواريث وأنصبتها أمور قطعية من قبيل الثوابت الشرعية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:58 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية التي حددها القرآن الكريم وفصلها تفصيلا وبينها بيانا لا إجمال فيه، وأجمع عليها أهل العلم على مدار تاريخنا الإسلامي الذي يزيد على ألف وأربعمائة عام من العمل والتطبيق واستقر عليها عمل الأمة هي من باب الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان. 

وأضاف جمعة ردا على ما قاله الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن ما فعلته تونس بشأن الميراث لا يخالف شرع الله؛ أن الفقهاء والعلماء ذكروا في شأن توزيع هذه الأنصبة الشرعية وبيان حكمها ما لا لَبْس فيه، وإن أي محاولة للمساس بالأنصبة الشرعية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وصار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء عبر هذا التاريخ الطويل للأمة فضلا عن كونه مساسا بثوابت الدين؛ فإنه يفتح الباب أمام جماعات التطرّف والإرهاب التي تسوق نفسها ظلما وزورا على أنها حامية حمى الإسلام في مواجهة المفرطين في ثوابته".

وتابع: "فلنحذر الوقوع في هذه الفتن التي عافانا الله منها ، أو أن يعمل أحد منا على تبرير ما لا وجه لتبريره، ولنمض إلى الأمام في الدعوة إلى القيم النبيلة ومكارم الأخلاق وغرس قيم التسامح وفقه العيش المشترك ، والحث على العمل والإنتاج والإتقان ، وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التي تكونت عن مجتمعاتنا المسلمة نتيجة ما أصابها من تشويه الجماعات الإرهابية المتطرفة ، وأن نفرق بين الثابت وبين المتغير القابل للاجتهاد العصري المستنير ، بما يحقق صالح البلاد والعباد".
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