مختار جمعة: أحكام المواريث وأنصبتها أمور قطعية من قبيل الثوابت الشرعية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أحكام المواريث وأنصبتها الشرعية التي حددها القرآن الكريم وفصلها تفصيلا وبينها بيانا لا إجمال فيه، وأجمع عليها أهل العلم على مدار تاريخنا الإسلامي الذي يزيد على ألف وأربعمائة عام من العمل والتطبيق واستقر عليها عمل الأمة هي من باب الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان.





وأضاف جمعة ردا على ما قاله الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن ما فعلته تونس بشأن الميراث لا يخالف شرع الله؛ أن الفقهاء والعلماء ذكروا في شأن توزيع هذه الأنصبة الشرعية وبيان حكمها ما لا لَبْس فيه، وإن أي محاولة للمساس بالأنصبة الشرعية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وصار عليها الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء عبر هذا التاريخ الطويل للأمة فضلا عن كونه مساسا بثوابت الدين؛ فإنه يفتح الباب أمام جماعات التطرّف والإرهاب التي تسوق نفسها ظلما وزورا على أنها حامية حمى الإسلام في مواجهة المفرطين في ثوابته".



