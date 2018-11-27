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أخبار العالم

مجلس إدارة نيسان يعلن موعد اختيار خليفة غصن

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
أحمد قاسم
أعلن مجلس إدارة شركة نيسان موتور للسيارات، اليوم الثلاثاء، أنه سيختار خليفة كارلوس غصن في رئاسة المجلس، يوم 17 ديسمبر المقبل؛ وذلك بعد إقالة الأخير، الأسبوع الماضي؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

كما قرر مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز، أمس، عزل "غصن" من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ بعد إلقاء القبض عليه وإقالته من جانب حليفتها نيسان، حسبما ذكرت وكالة "جيجي" اليابانية.

وقالت ميتسوبيشي إن رئيسها لتنفيذي أوسامو ماسوكو سيتولى بشكل مؤقت منصب رئيس مجلس الإدارة.
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