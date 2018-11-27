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أخبار البلد

الأهرامات تتزين بعلم السعودية احتفالا بولي العهد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تزينت أهرامات الجيزة بالعلم السعودي؛ تزامنا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، القاهرة حاليا، ضمن جولته العربية.

وحظيت الزيارة باهتمام كبير وترحيب من قادة الرأي والكُتاب في البلدين ، حيثأكدوا أنها تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية على مدى التاريخ .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الاثنين، بمطار القاهرة، حيث يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين".

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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