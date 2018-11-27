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فن

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين في استفتاء معكم منى الشاذلي السنوي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
محمد صبحي
تعرض الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل الاستفتاء السنوي لبرنامجها؛ لتكريم المتميزين من نجوم الفن والمشاهير خلال عام 2018، حيث يحل الكاتب والشاعر مدحت العدل، ضيفا على البرنامج؛ لمناقشة تفاصيل الاستفتاء، وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء بعد غد، الخميس، على فضائية "cbc".

وخلال الحلقة يتم عرض 15 فئة، من بينها أفضل ممثل وممثلة، أفضل ألبوم وأغنية سينجل وأغنية شعبية، أفضل لاعب وشخصية رياضية، أفضل كتاب وممثل وممثلة في دور استثنائي ودور كوميدي. وأفضل صورة وفيديو، أفضل نص درامي.

ويستمر استفتاء "معكم منى الشاذلي" للعام الرابع على التوالي، وسط حفاوة من متابعي البرنامج.

وتنقسم المشاركة في الاستفتاء إلى جزئين؛ الأول ميدانيا من خلال استمارات يسودها المواطنين، والجزء الآخر عبر صفحة البرنامج على "فيسبوك"، حيث يكون التصويت فيها إلكترونيا.

ويشارك في الاستفتاء بجانبه الميداني عدد من طلاب كليات الإعلام من خلال تجميع تصويت المشاركين في الشارع.
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