ضبط صاحبي مخبزين بدمنهور باعا 43 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة بالبحيرة حملة للرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتصدي لتجار السوق السوداء والكسب غير المشروع بمركزي دمنهور وأبو حمص.



واسفرت الحملة فى دمنهور عن ضبط صاحبي مخبزين لتصرفهما في 870 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، و10 مخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن.



وتمكن مفتشوا تموين ادارة ابو حمص من ضبط صاحب مستودع غاز لتجميعه 100 أسطوانة بوتاجاز وحجبها عن الجمهور؛ لبيعها في السوق السوداء وتحقيق ارباح غير مشروعة.



وجرى التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



وحررت المحاضر اللازمة؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



جاءت الحملات فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام امنة محافظ البحيرة وباشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة بالتنسيق مع ادارة شرطة مباحث التموين باشراف العقيد وجدى الصيرفى مدير الادارة.