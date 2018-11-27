تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، بيان هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف اليوم على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة أحيانًا، وتتكاثر على شمال البلاد والسواحل الشمالية.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن حالة الطقس اليوم، أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.





وعن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:





القاهرة: العظمى 25، الصغرى 16

الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 13

مطروح: العظمى 23، الصغرى 13

بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 17

دمياط: العظمى 23، الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 25، الصغرى 11

السويس: العظمى 25، والصغرى 12

العريش: العظمى 23، الصغرى 11

رفح: العظمى 22، والصغرى 10

طابا: العظمى 24 ، والصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 27، والصغرى 20

والغردقة: العظمى 27، والصغرى 18

الفيوم: العظمى 25، والصغرى 14

بني سويف: العظمى 25، والصغرى 14

أسيوط: العظمى 26، والسغرى 13

الأقصر: العظمى 27، الصغرى 14

الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 16

أسوان: العظمى 28، الصغرى 14

شلاتين: العظمى 29، والصغرى 20