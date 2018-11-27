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رياضة

الاتحاد الآسيوي يرفض مشاركة الفرق البحرينية بالدوري السعودي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:35 ص
صدى البلد
نور عادل
رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة أندية بحرينية في الدوري السعودي، الموسم القادم.

وعقدت لجنة المسابقات الآسيوية اجتماعها، بالعاصمة العمانية مسقط، على هامش حفل توزيع الجوائز الآسيوية الذي سيقام بعد غد الأربعاء.

وأوضح مصدر بلجنة المسابقات الآسيوية، أن القرار جاء بعد دراسة أولية لحالة الطلب البحريني، ووفقا لتباين حالة الطلب وظروفه مع حالات لعب بعض الأندية في أوروبا بدوريات خارجية، فقد تم رفض الطلب.
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