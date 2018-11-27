أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:



عيار 24: 701 جنيه

عيار 21: 613 جنيها

عيار 18: 526 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4904 جنيهات



فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.86 جنيه، وشراء 17.97 جنيه

اليورو: بيع 20.30 جنيه، وشراء 20.43 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 23.10 جنيه، وشراء 22.96 جنيه

الين اليابانى "100": بيع 15.77 جنيه، وشراء 15.87 جنيه

الفرنك السويسري: بيع 18.04 جنيه، وشراء 17.92 جنيه.