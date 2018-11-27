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أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 701 جنيه
عيار 21: 613 جنيها
عيار 18: 526 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4904 جنيهات

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.86 جنيه، وشراء 17.97 جنيه
اليورو: بيع 20.30 جنيه، وشراء 20.43 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.10 جنيه، وشراء 22.96 جنيه
الين اليابانى "100": بيع 15.77 جنيه، وشراء 15.87 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 18.04 جنيه، وشراء 17.92 جنيه.
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