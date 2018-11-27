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أخبار العالم

ترامب يرفض نتائج تقرير حكومي أمريكي حول تغير المناخ

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
رويترز
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهي النتائج التي توصل إليها تقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضي.

ويقول التقرير الذي أجري بناء على تكليف من الكونجرس إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن لكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين "رأيته، وقرأت جزءا منه. إنه جيد". وعندما سئل عن التأثيرات الاقتصادية الخطيرة قال "لا أعتقد أنها ستحدث".

وكان ترامب قد أعلن العام الماضي عن نيته الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في 2015، لتصبح الولايات المتحدة أول دولة تفعل هذا. ولا يستطيع ترامب الانسحاب إلا بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 بسبب لوائح الأمم المتحدة.

وقال ترامب "نحن الآن في أنظف مستوى على الإطلاق، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي... لكن إذا كنا نحن ننعم بالنظافة وكل مكان آخر على الكرة الأرضية قذر، فهذا ليس بالأمر الجيد".

ويقول منتقدو ترامب إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس يسمح لدول الأخرى بقيادة العالم في جهود كبح التغير المناخي.

وقال التقرير‭‭ ‬‬إن التغير المناخي سيضر بصحة الإنسان وسيدمر البنية التحتية ويحد من وفرة المياه ويغير الخطوط الساحلية. كما ستتضرر الزراعة والسياحة والصيد حيث أنها قطاعات تعتمد على الموارد الطبيعية والظروف المناخية المواتية.
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