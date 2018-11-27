البريطاني المدان بالتجسس في الإمارات يصل لندن

قال مصور من رويترز إن طائرة تقل الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي حصل على عفو في الإمارات بعد إدانته بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد، وصلت مطار هيثرو في لندن صباح اليوم، الثلاثاء.



وأصدرت الإمارات عفوا عن هيدجز أمس، الاثنين، بعد عرض تسجيل مصور يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بجهاز المخابرات البريطاني "إم. آي 6"، ونفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو عنه.

