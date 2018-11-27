ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اعتقال 21 شخصا في أعمال شغب بسبب نقل معبد هندي بماليزيا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الماليزية عن اعتقال 21 شخصا على خلفية أعمال شغب اندلعت وسط نزاع حول نقل معبد هندي خارج العاصمة كوالالمبور.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن أعمال الشغب بدأت عندما هاجمت مجموعة من الأشخاص مصليين هنديين داخل معبد "سري ماها ماريامان" بولاية "سيلانجور" وسط البلاد، مشيرة إلى أنه بعدها بساعات حاول أشخاص آخرون الانتقام من منفذي الهجوم على المصلين واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

بدوره، قال قائد شرطة ولاية "سيلانجور" مزلان منصور إنه تم احتجاز 21 شخصا وسيجري التحقيق معهم في أعمال الشغب التي اندلعت وحيازة الأسلحة وحرق السيارات التي كانت بالمنطقة.

loading...

ترشيحاتنا

الزمالك بلا راحة استعدادا للاتحاد في البطولة العربية

حكم جلوس المرأة أمام أقاربها بغير حجاب

بسمة بإطلالة فضية في عرض فيلم الغراب الأبيض.. صور

اليوم.. سعفان يسلم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة

سيارة تدهس العشرات في ولاية نيويورك

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ناسا: نيزك ضعف حجم ساعة بيج بن سيصطدم بالأرض بقوة قنبلة نووية عام 2023

5 علاجات فعالة لآلآم المفاصل والأكتاف

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح ما هو تجديد الوضوء

الطويلة يرحب بمبادرة هاني حتحوت لحل أزمة مباراة النجوم وبيراميدز.. فيديو

محمد شيحة: الإسماعيلي في مستنقع ومن يهاجموني أكثر من أضروا الدراويش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

فيديو

فالكون تعلن عن أحدث تقنية فى تأمين المطارات والمغادرة فى 3 ثوان فقط..فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو
مدير مكتب بن سلمان: الرياض والقاهرة مدارات تاريخية تضبط مواقيت الزمن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟