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مرأة

كوب من هذا المشروب يقضى على مشاكل الهضم للأبد

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعانى كثيرين من مشاكل في الهضم بسبب عادات تناول الطعام الخاطئة وكثرة الاعتماد على تناول الوجبات السريعة، ونقدم إليك مشروب سريع يمكن تناوله للمساعدة على الهضم وتسهيل حركة الأمعاء والتي يعرضها موقع "بولد سكاى" الهندى.

الاحتياجات اللازمة لإعداد المشروب:
1 كوب عصير برتقال طازج
1 كوب عصير جزر
1 بابايا مقطعة
1 شريحة كبيرة أناناس
2 ملعقة طعام عسل

طريقة التحضير
يتم مزج جميع المكونات فى الخلاط الكهربائى لتتجانس تماما ثم قومى بصب المشروب وتناول كوب منه بعد الوجبة الرئيسية بنصف ساعة لتلك المشروب مفعول السحر فى هضم الطعام لغناه بالعديد من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة التي تساعد على الهضم.
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