دولة عربية تعلن استعدادها لدراسة ترخيص الفياجرا النسائية

قالت صحيفة الراي الكويتية إن وزارة الصحة الكويتية مستعدة لدراسة ترخيص الفياجرا النسائية في حالة وجود طلب لتسجيلها كدواء خاص، بحسب مصادر.



وأوضحت الصحيفة أن المصادر أكدت أنه في حال وجود طلب ستتم دراسته بشكل مستفيض في القطاع المعني بوزارة الصحة، خصوصًا أن القانون رقم 302 لسنة 80 يُنظّم عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة.



وأضافت المصادر أن هناك نحو 16 شرطًا لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة، أبرزها أن تطلب وكالة الأدوية شهادة مصنع الدواء المُراد تسجيله، وشهادة التركيب والتحليل والدراسات الاكلينيكية، منوها بأن عملية التسجيل تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل الدواء المشار إليه، فستتم دراسته وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.