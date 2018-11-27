خصص لحماية الحوامل واستخدم ككنيسة قديما.. معلومات لا تعرفها عن معبد أبت.. صور

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أنه سيتم افتتاح معبد "أبت" أحد معابد الكرنك بالأقصر فى عيد التراث العالمى يوم 18 أبريل المقبل وسط احتفالية كبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره.



وقال الدكتور مؤمن سعد مدير البحث العلمى بمعابد الكرنك إن معبد أبت يقع في غرب معبد خنسو جنوب منطقة آثار الكرنك، ويرجع في شكله الحالي إلى عهد الملك بطليموس الثامن يورجتيس الثانى، وهو مكرس للمعبودة ابت والتي مثلها المصريون القدماء على شكل أنثى فرس النهر، والتي اعتبرت حامية للسيدات الحوامل في العقيدة المصرية القديمة.



وأضاف "سعد"، أنه قد ساهم في تشييد أجزاء المعبد المختلفة العديد من الملوك وملكات البطالمة، وأما عن تخطيط المعبد فقد تقدم المعبد صرح من الخارج من الناحية الغربية وبه رواقين ثم صالة أعمدة حتحورية حيث يوجد اسطوانات ضخمان اتخذت تيجانهم شكل المعبودة الشهيرة حتحوت.



وتابع أن من حجرة في الوسط نصل إلى قدس أقداس المعبد والذي يوجد في الجهة الشرقية له، لافتا إلى أن أهم ما يميز المعبد هو وجود السراديب أسفل أرضيته، والتي يعتقد أنها كانت تستخدم لحفظ كنوز المعبد والأشياء القيمة التي يخشي سرقتها. واستخدمه الأقباط ككنيسة في العصور الرومانية المتأخرة ومازالت هناك بقايا للحنية أو الشرقية في الجدار الجنوبي.