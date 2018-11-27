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تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.

وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:

تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى استجابة لأولياء الأمور.. ومدبولى: الحكومة لديها حرص على تهيئة المناخ التعليمى الايجابى

انطلاق المرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي فى 11 محافظة.. السبت

وزيرة السياحة تستعرض مؤشرات مساهمة قطاع السياحة فى الاقتصاد العالمى

فى أول ظهور للفريق بعد بطولتى أفريقيا والعرب.. الأهلى "المترنح" يصطدم بطموح المقاولون العرب فى ختام الأسبوع الـ16 بالدورى.

بينما كانت أبرز الأخبار العالمية:

رئيس أوكرانيا يعلن فرض الأحكام العرفية لمدة 60 يومًا

داعش يحرض "الذئاب المنفردة" للعب على وتر احتجاجات فرنسا
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