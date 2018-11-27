هل التبرع لصندوق تحيا مصر يعتبر صدقة جارية ؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الدعوة بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة الجارية هي كل ما ينفق في أشياء يمتد نفعها للفقراء والمحتاجين، كبناء المستشفيات والمساجد ودور الأيتام.



جاء ذلك في إجابته على سؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه: "هل التبرع لصندوق تحيا مصر يعتبر صدقة جارية على روح أبي وأمي ؟".



وأضاف "عاشور" أن صندوق تحيا مصر بالأساس قائم على دعم الدولة في الأشياء التي تحتاج دعما وفيها نفع للفقراء والمرضى والمحتاجين، وبالتالي فلا مانع من التبرع لصندوق تحيا مصر واعتبارها صدقة جارية، لأن القائمين على صندوق تحيا مصر يضعون جميع التبرعات في مشروعات يمتد نفعها للفقراء والمحتاجين.