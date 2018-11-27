موجز مقالات الكتاب في صحف الثلاثاء.. مكرم محمد أحمد يتحدث عن لقاء الرئيس وبن سلمان.. دويدار يناقش خطورة الانفجار السكاني.. وعماد الدين أديب يكتب عن التحالف العربي

مكرم محمد أحمد يكتب عن لقاء السيسى وبن سلمان

جلال دويدار يكتب عن الأثر السلبى للانفجار السكاني

عماد الدين اديب يكتب عن التحالف العربي

عزة كامل تطالب بمواجهة العنف ضد المرأة

تناولت مقالات كبار الكتاب في الصحف اليوم، الثلاثاء، الكثير من الموضوعات الهامة، منها لقاء السيسى وبن سلمان ومناقشتهما إنهاء الحرب اليمنية، وخطورة الانفجار السكاني، وأهمية التحالف المعتدل العربي، ومطالب بمواجهة العنف ضد المرأة.وكتب مكرم محمد أحمد، فى جريدة "الأهرام" مقالا بعنوان "السيسى وبن سلمان يناقشان إنهاء الحرب اليمنية"، تناول فيه لقاء الزعيمين، حيث تستقبل مصر الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، الذى جاء على رأس وفد سعودي رفيع المستوى لمباحثات مهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تُركز على عدد مهم من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، فى مقدمتها مراجعة ما تم إنجازه من قبل المجلس المصري السعودي المشترك، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادى بين البلدين، وبحث قضايا الأمن العربي في ضوء نتائج التدريبات العسكرية العربية المشتركة «درع العرب1»، التى شارك فيها البلدان فى قاعدة محمد نجيب بالساحل الشمالى قبل أسابيع، إضافة إلى عدد من القضايا العربية في مقدمتها فرص التسوية السياسية للحرب اليمنية فى ضوء التعنت الحوثى الذى تسانده إيران.وأضاف: "وأكدت مصادر مصرية أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى عهد السعودية لن تتطرق لقضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى لأن القاهرة ترفض منذ البداية تسييس القضية، وتثق فى التحقيقات التى يجريها النائب العام السعودى، كما ترفض محاولات ابتزاز السعودية والتدخل فى شأنها الداخلى، لأن المملكة العربية تمثل قوة استقرار لأمن العالم وسلام واستقرار الشرق الأوسط، وقوة توازن دولى تصحح أسعار الطاقة بما يحفظ مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، فضلا عن دورها المالى الذى يوازن بين مصالح الدول النامية والدول المتقدمة، ولهذه الأسباب الإستراتيجية الواضحة لا ينبغى تعريض أمن السعودية لأى هزات غير محسوبة".وكتب جلال دويدار فى جريدة "الأخبار" مقالا بعنوان "الانفجــار الســــكاني غـــول.. يلتهــــم الرفاهية والاستمتاع بعائد التنمية"، تحدث فيه عن أثر الانفجار السكانى، مشيرًا إلى أن المواطن وأسرته يشكلون مع أقرانهم في النهاية الوطن، فإن ما يواجههم ينتهي بتحول كل المشاكل المترتبة على عدم الانضباط والانجاب إلى الدولة، أنها بذلك تواجه العجز تحت صعوبات نقص الموارد وبالتالي الدخل، هذا العجز يؤدي إلى عدم القدرة على تدبير مطالب الحياة للمواطنين متمثلة في الخدمات المطلوبة كالصحة والتعليم والمواصلات والأكل والشرب.وأضاف: "لسد ثغرة عدم التوازن بين الموارد والإنفاق من أموال واعتمادات، فإنه لا يصبح أمامها سوى الاقتراض الذي يفرض شروطا وأعباء ثقيلة في النهاية، في هذه الحالة فإنه لا مفر من أن يتحمل كل هذا المواطنون والأجيال القادمة هذه الأعباء التي يجري تحميلها للمواطن تتمثل في زيادة الأسعار والجمارك والضرائب لتتزايد مشاكل الأسرة والفرد المعيشية، ما يحدث ينعكس بشكل تلقائي على مستوى المعيشة لترتفع معدلات المعاناة".وكتب عماد الدين أديب، فى جريدة "الوطن" مقالا بعنوان "تحالف الاعتدال العربى: «حى يُرزق وبفاعلية»" قائلًا: "يمكن فهم مناورات «درع العرب 1»، وجولة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى دول التحالف العربى، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى القوية والداعمة لدول التحالف ولعدم القبول بأى تدخل فى شئون دول المنطقة، هى قواعد أساسية فى بناء «نظام إقليمى جديد قائم على الاعتدال والمصالح المشتركة والسيادة الوطنية».وأضاف: "هذا المعسكر الجديد بمواقفه المعلنة، وسياساته المطبقة منذ عام 2013 حتى الآن، يواجه مشروعات مضادة له -بالضرورة- من أنقرة والدوحة وطهران ووكلائها الإقليميين فى المنطقة،هناك شىء إيجابى يتكون الآن ويتشكل بين القاهرة والرياض وأبوظبى والمنامة، ويحظى برضا الأردن والمغرب".وأكد أن هذا الكيان الناشئ حدد أهدافه، وهى حماية السيادة الوطنية من خلال مشروع قومى عروبى ضد دول الهوامش غير العربية، التى تسعى للهيمنة عليه، ويسعى لمحاربة الإرهاب التكفيرى ومشروعاته الشريرة، ومواجهة مشروعات التدخلات الخارجية المدعومة من قوى الإقليم.وكتبت عزة كامل فى جريدة "المصرى اليوم" مقالا بعنوان "واجهوا العنف ضد المرأة" قالت فيه: «العالم برتقالى# اسمعني أنا أيضا»، هو عنوان الحملة العالمية لهذا العام، والتى أطلقتها الأمم المتحدة خلال الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، والذى يبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمير، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يتم تشجيع المشاركين والمشاركات فى أنحاء العالم على ارتداء اللون البرتقالى، وهو رمز لمستقبل أكثر إشراقا، ولعالم يخلو من العنف ضد النساء والفتيات، وفى ختام الـ16 يومًا تكتسي أهرامات الجيزة وأبوالهول وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى، فى رسالة عالمية لوضع حد للانتهاكات المرتكبة بحق المرأة.وأضافت: "يتوقف العنف ضد المرأة عندما نلغى القوانين والممارسات والأعراف التمييزية ضدها ونحارب الفتاوى المسمومة ونتعامل معها كمواطنة كاملة الأهلية حرة مستقلة غير تابعة أحد، فليلبس كل منا، رجالا ونساء، اللون البرتقالى، ونضع أشرطة برتقالية على سيارتنا وشرفات منازلنا ومكاتبنا، ليكون ذلك نوعا من التفاؤل فى مستقبل يخلو من العنف، والتزام بمحاربة والقضاء على هذا العنف المتفشى فى عالمنا".