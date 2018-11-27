أحمد حلمي يواصل تصدر الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.. فيديو

يواصل الفنان أحمد حلمي تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" لليوم الثاني على التوالي.



واحتل حلمي المرتبة الرابعة بعد دخول مقطع من برنامجه الجديد "نجوم صغار" في قائمة الأعلى مشاهدة، والتي تتضمن 50 فيديو، حيث تمكن من تحقيق أكثر من مليون مشاهدة في غضون يومين.



يذكر أن أحمد حلمي سوف يشارك في الموسم الجديد "أراب جوت تالنت" للسنة الثالثة على التوالي كعضو لجنة تحكيم، ويشارك في اللجنة كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم وعلي جابر.