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منوعات

مدينة أمريكية تدفع 10 آلاف دولار لمن يوافق على الإقامة بها

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية عن مبادرة لاستقطاب العاملين إليها مقابل 10 آلاف دولار لمن يوافق على الإقامة في المدينة لمدة عام على الأقل، مقابل الحصول على المال نقدا.

وبحسب سبوتنك، يتم تقسيم المبلغ الذي تقدمه مبادرة تولسا دعما لإيجار منزل وإعانات مالية موزعة على عام كامل، فيما تأمل المدينة من خلال هذا الحافز أن تستقطب الموظفين الذين يرغبون في الإقامة والسكن في المدن الرئيسية والكبيرة.

يأتي البرنامج الذي تقدمه مدينة تولسا برعاية من مؤسسة عائلة جورج كايسر، التي نشرت المبادرة على موقعها الإلكتروني، ومنذ نشر الإعلان على الموقع أوائل نوفمبر الجاري، تلقت المؤسسة 6000 طلب للانتقال إلى المدينة.

وبحسب الإحصائيات حول المدينة، فإن معدل البطالة في المدينة لا يزيد على 3 في المئة، وهو معدل يقل عن متوسط البطالة في الولايات المتحدة البالغ 3.7%.

ويشترط للقبول في برنامج الانتقال إلى المدينة، أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 18 عاما، ويعمل في مدينة تسمح له بالعمل عن بعد، على أن يتم توزيع المبلغ كالتالي 2500 دولار نفقات انتقال، مصروف شهري يبلغ 500 دولار للمساعدة في تغطية نفقات الإيجار، بالإضافة إلى 1500 دولار بعد استكمال الإقامة في المدينة في السنة الأولى.
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