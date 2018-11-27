ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

LG تستعد لإطلاق هاتف يمتلك 16 كاميرا..صور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
كريم جمال
حصلت شركة "LG" الكورية الجنوبية على براءة اختراع لهاتف ذكي يمتلك 16 كاميرا، من المفترض انتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب سبوتنك، يسمح الهاتف بالتقاط الصور من عدة زوايا، كما أنه يمكن المستخدم من اختيار العدسة المعينة للتصوير، وسيكون الجهاز قادرًا على التقاط الصور بكاميرات متعددة في وقت واحد، فهذا سيسمح له باختيار أفضل صورة، ومن ناحية أخرى، الحصول على صورة متحركة.

وسيكون من الممكن تحديد أي جزء من الشيء الذي تم تصويره، فعلى سبيل المثال رأس الشخص فقط وتدويره لأي اتجاه تريد.
loading...

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن استعدادها لدراسة ترخيص الفياجرا النسائية

احترس هذه الأعراض تؤكد إصابتك بعرق النساء

فيديوجراف.. أب بلا قلب يحبس ابنه لمدة 20 عاما إرضاء لزوجته

نقل معلم أهان تلميذة بدمياط يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الربط الكهربائي وجسر الملك سلمان.. أبرز الملفات على طاولة السيسي وولي العهد اليوم

تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

مدينة أمريكية تدفع 10 آلاف دولار لمن يوافق على الإقامة بها

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون

طريقة جديدة لتحضير السمبوسة على مائدتك

تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

نهال نبيل: أبحث عن الجديد.. ولا أقلق من الهضبة وشيرين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

علا شوشة : أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي .. فيديو

فيديو

بث مباشر.. اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي بالقاهرة
نهال نبيل: أبحث عن الجديد.. ولا أقلق من الهضبة وشيرين.. فيديو
شاهد.. نهال نبيل تغني في موقع صدى البلد.. فيديو
تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
الوزراء: إعلان تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟