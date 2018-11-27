LG تستعد لإطلاق هاتف يمتلك 16 كاميرا..صور

حصلت شركة "LG" الكورية الجنوبية على براءة اختراع لهاتف ذكي يمتلك 16 كاميرا، من المفترض انتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب سبوتنك، يسمح الهاتف بالتقاط الصور من عدة زوايا، كما أنه يمكن المستخدم من اختيار العدسة المعينة للتصوير، وسيكون الجهاز قادرًا على التقاط الصور بكاميرات متعددة في وقت واحد، فهذا سيسمح له باختيار أفضل صورة، ومن ناحية أخرى، الحصول على صورة متحركة.



وسيكون من الممكن تحديد أي جزء من الشيء الذي تم تصويره، فعلى سبيل المثال رأس الشخص فقط وتدويره لأي اتجاه تريد.