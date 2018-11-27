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محافظات

قطع المياه عن مدينة قها للصيانة وغسيل الشبكات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها مساء اليوم الثلاثاء لمدة 5 ساعات من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء وذلك لأعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور

وطالب مجاهد جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع مؤكدا انه سوف يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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