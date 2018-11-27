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الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت خلال 5 أيام.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الثلاثاء، عن حقيقة 6 شائعات انتشرت خلال 5 أيام فقط.

ومن أبرز تلك الشائعات التي تم نفيها:
- وزير التموين تخصخص المجمعات الاستهلاكية.
- الحكومة تفرض ضرائب على عوائد الأذون والسندات.
- نفاد الوحدات السكنية بمشروع "جنى".
- دمج كتاب مادة التربية الدينية المسيحي والمسلم.
- مد أيام الدراسة فى نظام التعليم الجديد.
- إعادة مادة المستوى الرفيع بالمدارس.
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