حي الجمرك بالاسكندرية يُقنن أوضاع حلقة السمك بالأنفوشي..صور

بدا حي الجمرك بالاسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، تقنين أوضاع المنتفعين من محلات وباكيات حلقة السمك بالأنفوشي، بناء على تعليمات اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة.



رافق رئيسة الحي أعضاء اللجنة المشكلة من محمد عوض، سكرتير عام الحي، ومحمد بدر، مدير إدارة الإيرادات المركزية بمحافظة الإسكندرية، وإدارات المتابعة وإشغال الطريق والأملاك الأميرية والتراخيص والإيرادات بالحي.



وتم فحص حالة 54 منتفعا داخل حلقة السمك، ووجد 33 حالة عليهم مديونية مستحقة للدولة تُقدر بحوالي 300 ألف جنيه، وتم توجيه الإنذارات لهم وحثهم على السداد لاسترداد حق الدولة، وتم الإتفاق على تسديد 50% من المديونية المستحقة وجدولة الباقي على ثلاثة أشهر تيسيرًا على المديونين، وإلا سيتم الحجز الإداري على الوحدات.



كما قررت رئيسة الحي، تكوين إدارة خاصة بحلقة السمك مشكلة من متخصصين من إدارات الأملاك الأميرية والمتابعة وإشغال الطريق بالحي وحصر المنتفعين من جديد والمتابعة المستمرة لاسترداد حق الدولة ومساعدة المنتفعين من تقنين أوضاعهم.