وكيل مجلس النواب: مصر والسعودية حصن الإسلام المنيع

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن ترحيب القيادة المصرية بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولموقف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف ومنذ ثورة يناير وحتى الآن.





وأشار وهدان في بيان صحفي له اليوم، إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تعتبر خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشأة المملكة.





ونوه "وكيل النواب" إلى أن مصر والسعودية هم الحصن المنيع للإسلام والمسلمين وهم من يقودون سفينة العالم الإسلامي ضد مخططات الإيرانية والغربية لتقسيم المنطقة، مضيفًا أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض يصب في صالح استقرار المنطقة العربية بأكملها.



