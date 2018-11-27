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برلمان

مارجريت عازر تنفي تقدمها باقتراح لتصدير الكلاب

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
ماجدة بدوى
نفت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان كل ما تردد عن أنها تقدمت باقتراح داخل مجلس النواب بشأن "تصدير الكلاب"، مؤكدة أن هذا الموضوع لم يطرح ولم يقترح داخل المجلس إطلاقًا، وأن كل ما يحدث هو مزايدات من قبل البعض للظهور وافتعال أزمات للتشويش على الدور التشريعى والرقابى الذى يقوم به أعضاء المجلس الموقر من مناقشة مشروعات قوانين هامة تصب في صالح المواطنين.

وقالت النائبة "مارجريت عازر" في بيان لها أصدرته اليوم إن هذه القضية التي افتعلها البعض ليست لها وجود بالمرة داخل مجلس النواب الموقر ولكن هناك من يريد افتعال موضوعات هولامية لإلقاء الأضواء عليهم، كما أن هناك أيضًا من يحارب المجلس والدولة في موضوعات فرعية للتشويش على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.

وفى نهاية بيانها أكدت النائبة مارجريت عازر أنها لم تتقدم بأي اقتراحات بشأن تصدير الكلاب وتتحدى أن يكون هناك من يملك أى مستند بشأن تقدمها لهذا المقترح.
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