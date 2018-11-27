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رياضة

هيثم جمعة: صفوف النادي الطهطاوي مكتملة استعدادا لسوهاج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد هيثم جمعة عضو مجلس اداره نادي طهطا أن الفريق الطهطاوي يستعد بتدريبات مكثفه للقاء فريق سوهاج الخميس القادم على استاد سوهاج الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأضاف جمعة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أن الجهاز الفني يشدد على اللاعبين بالانضباط في موعد التمارين من أجل تحقيق الثلاث نقاط وتحسين الترتيب في جدول ترتيب مجموعة الصعيد".

واختتم جمعة: "صفوف النادي الطهطاوي مكتملة باستثناء المدافع رجب صلاح الذي لا يزال في الإصابة في العضلة الضامة".

جدير بالذكر أن نادي طهطا يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 12 نقطة.
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