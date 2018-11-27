رئيس الفتوى السابق يوضح هل يجوز للمختلعة العودة لزوجها في العدة

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن "النساء المختلعات هن المنافقات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم"،لافتا إلى قول بعض الفقهاء أن الخلع يعتبر طلاقا ومن هنا يجوز للمختلعة ان تعود لزوجها بما معها من طلقات".



وأضاف "الأطرش"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "فريق آخر من الفقهاء قالوا ان الخلع فسخ وهنا لا يصلح ان تعود الزوجة لزوجها".



وأوضح رئيس الفتوى السابق ان اختلاف الفقهاء رحمة بهذه الأمة وعلى ذلك فيجوز للشخص الأخذ بأي الرأيين شاء".