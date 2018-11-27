الملا: نسعى للانطلاق في قطاع الثروة المعدنية بشكل يتناسب مع موارد الدولة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، سعي الوزارة للانطلاق في قطاع الثروة المعدنية بشكل يتناسب مع موارد الدولة.



وأضاف "الملا"، في كلمته خلال المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، المنعقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من السير على الطريق الصحيح، وميزة الثروة المعدنية أنها موجودة في جميع أنحاء الجمهورية ما يساهم في توفير فرص عمل عديدة، فضلًا عن جودة البنية التحتية لمصر في التعدين".



وأضاف وزير البترول أنه يجب تهيئة المناخ والفرح لتكون من ضمن الروافد الرئيسية لموارد الدولة، ونسعى جاهدين لتجاوز التحديات التي تقابلنا في قطاع الثروة المعدنية.

