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أخبار البلد

الشراكي: لا توجد خطة واضحة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية للفلاحين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن الفلاح المصري يعاني من عدم وجود خطط لتسويق المحاصيل الاستراتيجية ولا اهتمام بتوفير احتياجاته في الزراعة ولا تسويق جيد لمنتجاته، مؤكدا ضرورة اهتمام الدولة بحماية الفلاح المصري لتحقيق التنمية المرجوة في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول لتعاونيات الإصلاح الزراعي، الذي تنظمه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحت عنوان "قصة نجاح بين الحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي.

وأضاف الشراكي أنه يجب على الدولة أن تقتنع بأهمية عمل التعاونيات الزراعية، وفي مقابل ذلك يجب أن يقتنع القائمون على التعاونيات الزراعية بأهمية دورهم الكبير ورسالتهم السامية في التنمية الزراعية في مصر.
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