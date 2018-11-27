أهالى جزيرة عليوة بالشرقية يطلبون مشروع صرف صحى



قال الأهالى فى رسالتهم: الجزيرة لا يوجد بها صرف صحى الجزيرة لا يوجد بها أقل حقوقنا كبنى آدمين ونحن نعيش من غير صرف صحى عارفين يعنى ايه صرف صحى هوا إحنا مش من حقنا نعيش زى كل البني آدمين".



وأضافوا: قام بعض المسئولين بالمرور علينا من قبل ولم يقوموا بتنفيذ مشروع الصرف الصحى".



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استغاث أهالى جزيرة عليوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتنفيذ مشروع صرف صحى بالجزيرة.