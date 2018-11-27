ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى جزيرة عليوة بالشرقية يطلبون مشروع صرف صحى

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى جزيرة عليوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتنفيذ مشروع صرف صحى بالجزيرة.

قال الأهالى فى رسالتهم: الجزيرة لا يوجد بها صرف صحى الجزيرة لا يوجد بها أقل حقوقنا كبنى آدمين ونحن نعيش من غير صرف صحى عارفين يعنى ايه صرف صحى هوا إحنا مش من حقنا نعيش زى كل البني آدمين".

وأضافوا: قام بعض المسئولين بالمرور علينا من قبل ولم يقوموا بتنفيذ مشروع الصرف الصحى".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056 .
loading...

ترشيحاتنا

بسبب ارتفاع الأسعار.. في سوق الخضار والفاكهة «البايت يكسب الطازة»

الجونة يكثف مفاوضاته مع حسام غالي لتولي منصب مدير الكرة

السجن 5 سنوات للمتهمين في وفاة طبيبة المطرية.. وبراءة المتهمة الأولى

قطار يبتر ساق عامل سقط أمامه في المنصورة

كلاب زعيم كوريا الشمالية تلد في الجنوبية على يد مون وزوجته ..صور

رئيس مجلس النواب لنائب: أنت جبت جوان كتيير

وزيرة التضامن للنواب: أنا كنت معاقة ودلوقتي بشتغل 12 ساعة

مواصلات مصر تكشف مسارات أتوبيسات الشركة على تطبيق جوجل.. فيديو

تعليق صادم لـ خالد بيومي عن مدربي فرق الدوري الممتاز

البرلمان الليبي يقر تعديلا دستوريا جديدا

ننشر تفاصيل مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر

رئيس مصر المقاصة يكشف إمكانية رحيل محمود وحيد وعودة دونجا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف خاص جدا.. العروس فقدت بصرها والمعازيم يتضامنون بطريقة إنسانية.. صور

تعرف على نتائج الجولة الثانية لدوري مراكز الشباب.. صور

ظهر السرير على الحيطة.. صيحة جديدة تسيطر على موضة 2019

رئيس القومي للمرأة تشهد فعاليات مؤتمر دعم وتمكين المرأة.. صور

عرفات يتفقد جناح وزارة النقل ويوجه بتطوير جميع القطاعات.. صور

فيديو

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى بولي العهد السعودي
الغمراوي يشدد على أهمية الحوار والتشاور بين مصر والسعودية.. فيديو
زينة يازجي تغازل زوجها عابد فهد على الهواء.. فيديو
نيفين جامع: ضخ 4.1 مليار جنيه لتوفير 300 ألف فرصة عمل .. فيديو
مجلس الوزراء: سكن كريم يستهدف بعض المستفيدين من تكافل وكرامة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟