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حوادث

قاضي داعش الإسكندرية يطلب من الدفاع التخلي عن الدفع بعدم جدية التحريات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

واستوقف رئيس المحكمة المحامي علي إسماعيل الحاضر مع موكليه المتهمين، أثناء حديثه فى مرافعته عن المضبوطات التي ضبطت مع المتهمين، وطلب منه أن ينتقل فى مرافعته إلى دفوع أخرى وألا يتمسك بالدفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وما جاء في المحاضر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد سكرتارية أيمن القاضى.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا الي جماعة تابعة لتنظيم " داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
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