قاضي داعش الإسكندرية يطلب من الدفاع التخلي عن الدفع بعدم جدية التحريات

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.





واستوقف رئيس المحكمة المحامي علي إسماعيل الحاضر مع موكليه المتهمين، أثناء حديثه فى مرافعته عن المضبوطات التي ضبطت مع المتهمين، وطلب منه أن ينتقل فى مرافعته إلى دفوع أخرى وألا يتمسك بالدفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وما جاء في المحاضر.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وبعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد سكرتارية أيمن القاضى.



