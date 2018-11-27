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تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام وصحة البحر الأحمر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يهدف إلى دعم الخدمة الصحية المقدمة في محافظة البحر الأحمر فى مجال علاج الأورام.

جاء ذلك في أعقاب استقباله للدكتور ناصر مرعى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر والدكتورة رشا عادل شفيق مديرة إدارة المعامل وبنوك الدم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في حضور الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور حسن بدراوى وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور طارق الجمال الى أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار حرص جامعة أسيوط لتسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية لصالح خدمة مجتمعها والنهوض به وهو ما لا يقتصر على محافظة أسيوط فقط ولكن يمتد إلى جميع محافظات الوجه القبلي والوادي الجديد والبحر الأحمر، موضحًا دور جامعة أسيوط فى تقديم خدمة صحية متميزة ورائدة يستفيد بها نحو مليونى مريض سنويًا من المترددين على مستشفيات الجامعة المتخصصة من مختلف المحافظات.

وصرح الدكتور سامي عبد الرحمن أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إقامة تعاون مباشر بين المعهد ومديرية الصحة بالبحر الأحمر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، مع قيام الجانبين بالعمل على تنمية وتدريب كافة الأطباء في مجال طب وجراحة مديرية الصحة.

كما يشمل البروتوكول قيام المعهد بالإشراف وتشغيل قسم العلاج الكيماوي بمستشفى الغردقة العام وتدريب العاملين به وتوفير القوى البشرية من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين فى تخصصات جراحة الأورام، وأورام والأطفال، والأشعة، والتخدير، والعناية المركزة، وكلينكال باثولوجى.
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