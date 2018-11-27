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برلمان

المؤتمر: لقاء السيسي وبن سلمان تنسيقيا لمواجهة التحديات بالمنطقة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:49 م
الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر
أسامة علي
أشاد حزب المؤتمر باللقاء والقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال زيارته المهمة إلى مصر التي تؤكد على استراتيجية ومحورية العلاقات المصرية السعودية اللذين يمثلان قطبي الأمة العربية والإسلامية.

وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدين لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية.

وأكد "صميدة " أن العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية تاريخية ولها سمات خاصة، لأنها تأتي في مجالات متعددة والتوافق الواضح بين الدولتين في العديد من القضايا السياسية التي تهم المنطقة، فضلا عن العلاقات الاقتصادية المتميزة، حيث تمثل المملكة العربية السعودية الشريك الرئيسي والأول في التبادل التجاري والاستثمارات وكذلك العلاقات العسكرية المتميزة بين الدولتين متمثلة في التدريبات العسكرية المشتركة وأنواع التعاون كافة.

وأشار الربان عمر المختار صميدة إلى أن القاهرة والرياض لديهما القدرة على مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات التي تواجه الأمن القومي المصري والسعودي والعربي بما يكفل حماية الأمن القومى العربى مشيدا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية على المستوى القيادي والشعبي.
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