المؤتمر: لقاء السيسي وبن سلمان تنسيقيا لمواجهة التحديات بالمنطقة

أشاد حزب المؤتمر باللقاء والقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية خلال زيارته المهمة إلى مصر التي تؤكد على استراتيجية ومحورية العلاقات المصرية السعودية اللذين يمثلان قطبي الأمة العربية والإسلامية.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له إن زيارة الأمير محمد بن سلمان، لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدين لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية.





وأكد "صميدة " أن العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية تاريخية ولها سمات خاصة، لأنها تأتي في مجالات متعددة والتوافق الواضح بين الدولتين في العديد من القضايا السياسية التي تهم المنطقة، فضلا عن العلاقات الاقتصادية المتميزة، حيث تمثل المملكة العربية السعودية الشريك الرئيسي والأول في التبادل التجاري والاستثمارات وكذلك العلاقات العسكرية المتميزة بين الدولتين متمثلة في التدريبات العسكرية المشتركة وأنواع التعاون كافة.



