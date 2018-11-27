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رياضة

تطورات جديدة في التحقيق مع مهدى عبيد وسيكازوى بسبب الأهلى والترجى

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:11 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
استقر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) على فرض حالة كبيرة من السرية بشأن التحقيق مع الحكمين الجزائرى مهدى عبيد والزامبى جانى سيكازوى بسبب الأخطاء التى وقعا فيها خلال إدارة بعض مباريات دورى أبطال أفريقيا.

وعلم "صدى البلد " من مصادر مطلعة داخل الكاف أنه لن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق مع الحكميين سوى بعد انتهاء الترجى من خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى مسئولو الكاف إلى تهئية أكبر قدر ممكن من الأجواء المناسبة لممثل القارة السمراء "الترجي" فى مونديال الأندية الذى ينطلق الشهر المقبل فى الإمارات.

ويجرى الكاف تحقيقات دقيقة مع الجزائرى مهدى عبيد بسبب أخطائه فى مباراة ذهاب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى بعد توجيه تهمة الانحياز إليه، وكذلك الحال بالنسبة للزامبى سيكازوى الذى وقع فى أخطاء كارثية فى مبارة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى وأول أغسطس الأنجولى.
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