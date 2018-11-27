المصريين الأحرار: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأبدية

رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في بلده الثاني مصر.



وقال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وأن البلدين ما هما إلا بلد واحد يفصل بينهما حدود جغرافية.



وأضاف، فى بيان له أن تلك الزيارة هي توثيق لقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية كما أن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين تخطي عشرات المليارات من الدولارات.



وأكد "رأفت" أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام هم شركاء للمصريين في نجاحاتهم وتحدياتهم، وأن ما يمس أمن الخليج يمس أمن مصر.