قصور الثقافة تواصل الاحتفال بالمولد النبوي

أقامت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال احتفالية بمناسبة المولد النبوي، بقوات أمن التشكيلات بمدينة نصر، وذلك فى إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتعاون بين وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.



تضمن الحفل محاضرة دينية بعنوان "وإنك لعلى خلق عظيم"، ألقاها الشيخ مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية دار الإفتاء تحدث خلالها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقف من حياته وأهمية أن نتخذه قدوة حسنة في حياتنا وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويتعامل مع من يسيئون إليه.



واختتم اللقاء بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاه فقرة فنية لفرقة النيل للإنشاد الديني التي قدمت العديد من الفقرات منها "يارب صلى على النبي، يا زائر النبي، صلوا عليه، رسول الله محبة، بحبك وبريدك، مدد يا نبينا، أهلًا وسهلا، القلب يعشق"، بالإضافة إلى عرض للتنورة.