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فن

حقيقة تسبب شاتاي أولسوي في طلاق شيما صوباشي من المنتج أجون كاي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
ردت التركية شيما صوباشي على شائعات ربط طلاقها من المنتج اجون كاي بخيانتها له مع النجم التركي شاتاي اولوسوي.

وقالت شيما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" "صداقتي مع شاتاي اولوسوي معروفة تماما للمقربين مني، وربطها بخبر طلاقي أمر مزعج".

يذكر أن تقارير تركية ربطت بين سبب طلاق شيما صوباشي من زوجها اجون بعلاقتها مع "شاتاي" بعد أن تم رصدها هي والأخير في نادي ليلي بأمريكا.
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