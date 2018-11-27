ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس الغرف السعودية: استثمارات المملكة في مصر الأولي عربيًا

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة، منوها بالتطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى 7.3 مليار دولار (27.4 مليار ريال) عام 2017، مقارنة بـ5.8 مليار دولار (21.9مليار ريال) لعام 2016.

وأوضح العبيدية في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تلك الاستثمارات ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مساهمتها في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حتى أصبحت المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي.

ولفت العبيدي إلى النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين القيادة السعودية والمصرية، على صعيد تعزيز التعاون والشراكة عبر ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، بالإضافة لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر في مارس العام الجاري والزيارة الحالية، مما يشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أنه بالتزامن مع زيارة ولي العهد، يزور وفد تجاري رفيع المستوى، يضم عددا من كبار المستثمرين السعوديين مصر، حيث تتضمن أجندة الوفد عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك.

وأشاد العبيدي بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وتسهيلات بالإضافة لحل الإشكالات التي واجهت المستثمرين السعوديين، مما ساهم في نمو الاستثمارات السعودية في كثير من القطاعات خاصة الصناعة والعقار والسياحة والزراعة.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

سيد عبد الحفيظ يغادر مصر

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

موجز الأخبار.. السيسي يتجول في المؤتمر العربي للثروة المعدنية.. ومدينة أمريكية تطلب المواطنين بـ10 آلاف دولار شهريا

احترس هذه الأعراض تؤكد إصابتك بعرق النساء

في ذكرى ميلاده.. بروس لي بطل توفي في عز شبابه أثناء التصوير

نهال نبيل: اخترت طرح مفاجأة في هذا التوقيت بسبب الطلبة.. فيديو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة زواجها من أحمد زكي

اليوم.. النقض تصدر حكمها في طعن توفيق عكاشة على تزوير شهادة الدكتوراة

اصنعى بنفسك بروتين فى المنزل

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزالة 3440 حالة تعد على 250 فدانا.. فيديو وصور

نجوم الفن في عرض الغرب الأبيض بالمسرح الكبير.. صور

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في الوراق.. صور

للميري وجوه كثيرة.. وزير الداخلية ينقذ قلب طفل.. وضابطان يستشهدان فداءً عملهما بـ كمين.. صور

ليلى علوى وشيرين رضا فى تكريم ريف فاينز بجائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مظاهرات حب وإخاء من المصريين لولي العهد السعودي.. فيديو
تعرف أكثر على برنامج رحلة مصرية لتدريب المعلمين.. فيديو
الأمم المتحدة: 137 امرأة تقتل يوميا بيد أزواجهم.. فيديو
موجز الأخبار.. السيسي يتجول في المؤتمر العربي للثروة المعدنية.. ومدينة أمريكية تطلب المواطنين بـ10 آلاف دولار شهريا
شاهد.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع المحروسة 2018 خلال عام واحد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟

هل تؤيد تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية؟